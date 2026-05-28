Ukraine : le Parlement ratifie un accord de prêt de 90 milliards d’euros avec l’Union européenne

Le Parlement ukrainien a approuvé jeudi la ratification d’un accord de prêt de 90 milliards d’euros (environ 104 milliards de dollars) conclu avec l’Union européenne, selon une annonce rapportée par Reuters.

Le texte a été adopté avec 298 voix en faveur, un résultat largement supérieur au seuil requis de 226 voix pour obtenir la majorité parlementaire. Ce vote marque une étape importante dans la mise en œuvre de ce soutien financier européen à l’Ukraine.

Cet accord de prêt s’inscrit dans le cadre de l’aide économique et financière apportée par l’Union européenne à Kiev depuis le début du conflit avec la Russie, afin de soutenir la stabilité macroéconomique du pays et ses besoins budgétaires.

Les modalités précises du prêt n’ont pas été détaillées dans cette annonce, mais son montant élevé souligne l’ampleur de l’engagement européen en faveur de l’Ukraine dans un contexte de guerre prolongée et de fortes pressions économiques.

Ce vote intervient alors que l’Ukraine dépend largement de l’aide internationale pour assurer le fonctionnement de ses institutions et financer ses dépenses publiques, en parallèle des efforts militaires en cours.

Avec cette ratification, l’accord doit désormais entrer dans sa phase de mise en œuvre, renforçant davantage les liens financiers entre l’Union européenne et l’Ukraine.