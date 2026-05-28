Patrick Balkany à nouveau condamné à de la prison ferme pour détournement de fonds publics

L’ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Nanterre à plusieurs peines de prison ferme dans deux affaires distinctes de détournement de fonds publics. Le tribunal lui a infligé respectivement quinze mois et trois ans d’emprisonnement, sans mandat de dépôt immédiat en raison de son âge et de son état de santé.

L’ancien élu des Hauts-de-Seine, absent au délibéré en raison d’une hospitalisation selon son avocat, a également été condamné à de lourdes amendes, à dix ans d’inéligibilité et à une interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant cinq ans. Sa défense a annoncé faire appel de ces décisions.

Des emplois et moyens municipaux détournés

Les magistrats reprochaient notamment à Patrick Balkany d’avoir utilisé des fonds d’une association subventionnée par la mairie pour assurer un complément de rémunération à un ancien collaborateur. Il lui était aussi reproché d’avoir mobilisé des policiers municipaux à des fins personnelles entre 2010 et 2015, notamment comme chauffeurs privés.

Lors du délibéré, la présidente du tribunal a dénoncé « la légèreté avec laquelle les élus de la République peuvent s’affranchir des règles ». Le parquet avait décrit durant le procès un système où certains agents municipaux étaient devenus de véritables « hommes à tout faire » au service personnel de l’ancien maire.

Déjà condamné dans plusieurs dossiers politico-financiers, Patrick Balkany avait notamment été reconnu coupable avec son épouse Isabelle Balkany de fraude fiscale et blanchiment. Il avait déjà effectué plusieurs périodes de détention ces dernières années.