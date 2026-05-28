L’Assemblée nationale abroge le Code noir à l’unanimité

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité l’abrogation du Code noir, ce texte promulgué en 1685 par Louis XIV qui réglementait l’esclavage dans les colonies françaises. Ce vote symbolique marque une étape importante dans la reconnaissance des crimes liés à la traite négrière et à l’esclavage. Bien que ce texte n’ait plus de portée juridique depuis l’abolition de l’esclavage en 1848, son abrogation formelle répond à une demande ancienne des associations mémorielles et des descendants d’esclaves.

Un geste mémoriel unanime

Le Code noir organisait de manière détaillée la vie des esclaves dans les colonies, définissant leur statut de biens meubles et codifiant les punitions corporelles. Son abrogation législative constitue un acte mémoriel fort, visant à tourner définitivement la page de cette période sombre de l’histoire française. Les députés de tous bords politiques se sont accordés sur la nécessité de ce geste, qui s’inscrit dans la continuité de la loi Taubira de 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

Cette décision intervient dans un contexte où les questions mémorielles occupent une place croissante dans le débat public français. L’abrogation du Code noir ne comporte aucune conséquence juridique concrète mais revêt une dimension symbolique majeure. Elle témoigne de la volonté du législateur d’assumer pleinement l’héritage historique de la France et de reconnaître officiellement les souffrances infligées par le système esclavagiste colonial.