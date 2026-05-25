Entrevue Assemblée Nationale Politique

Décès de la députée Béatrice Bellamy à 59 ans

25 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’élue Horizons de la 2e circonscription de Vendée est morte dimanche des suites d’un cancer. L’Assemblée nationale salue son engagement.

Décès de la députée Béatrice Bellamy à 59 ans
Décès de la députée Béatrice Bellamy à 59 ans

Béatrice Bellamy s’est éteinte dimanche à l’âge de 59 ans. La députée Horizons, qui représentait la 2e circonscription de Vendée depuis 2022, a succombé à un cancer après plusieurs mois de lutte contre la maladie. Son équipe parlementaire a confirmé la nouvelle lundi matin, plongeant le département et le groupe présidentiel dans l’émotion.

Une élue engagée jusqu’au bout

Élue lors des dernières législatives, Béatrice Bellamy avait rejoint le groupe Horizons à l’Assemblée nationale. Son parcours politique en Vendée s’inscrivait dans la mouvance centriste et macroniste. Malgré la maladie, elle avait continué à exercer son mandat aussi longtemps que possible avant de devoir s’éloigner de l’hémicycle ces dernières semaines.

Hommages unanimes

Les réactions affluent depuis l’annonce de son décès. Ses collègues députés et les élus vendéens saluent unanimement son dévouement au service de ses concitoyens et son courage face à l’épreuve. Une cérémonie d’hommage devrait être organisée prochainement dans son département d’élection.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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