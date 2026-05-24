Conférence sociale : entre diagnostic et incertitudes, le rendez-vous de septembre

Le gouvernement fixe désormais l’horizon de septembre pour tirer les conclusions de la conférence « Travail, emploi, retraites », vaste cycle de discussions engagé avec les partenaires sociaux afin de nourrir les réflexions sur l’avenir du travail, du marché de l’emploi et du système de retraite. Un document de synthèse, rédigé par les garants des échanges, doit établir un état des convergences et des désaccords après plusieurs mois de débats organisés jusqu’à l’été.

L’exécutif présente cette démarche comme un espace de diagnostic plutôt que comme une négociation formelle. Les discussions portent autant sur l’usure professionnelle, les conditions de travail et l’emploi des seniors que sur les mutations liées à l’intelligence artificielle, les transitions de carrière ou encore le financement et l’évolution des retraites. Plusieurs syndicats y participent, malgré le boycott du Medef, absent du dispositif depuis son lancement.

Une feuille de route sociale sans décision immédiate

Selon le calendrier présenté, les ateliers doivent se poursuivre jusqu’au début de l’été avant une restitution finale en septembre, destinée à dresser un panorama des points d’accord et de friction entre syndicats, administration et experts. Le gouvernement veut notamment alimenter le débat social avant l’échéance présidentielle de 2027, sans promettre à ce stade de traduction législative immédiate.

L’emploi des jeunes, la soutenabilité du travail, les fins de carrière, les inégalités femmes-hommes face à la retraite ou encore les conséquences des transformations numériques figurent parmi les thèmes abordés. Les participants attendent désormais de savoir si cette séquence débouchera sur une véritable feuille de route politique ou restera un exercice de concertation sans engagement contraignant.