Hanoï accélère sa transformation urbaine au prix de vastes déplacements de population

La capitale vietnamienne connaît une mutation urbaine d’une ampleur inédite. Les autorités ont lancé un gigantesque programme d’aménagement destiné à transformer la capitale en mégapole internationale d’ici 2045, avec la construction de nouveaux ponts, de lignes de métro, de quartiers résidentiels et la réorganisation complète des berges du fleuve Rouge. Ce plan de développement sur cent ans prévoit également l’élargissement des routes et la modernisation des infrastructures face aux risques d’inondation liés au changement climatique.

Le projet pourrait entraîner le déplacement massif de centaines de milliers d’habitants dans cette ville de huit millions de personnes appelée à doubler sa population dans les prochaines décennies. Selon plusieurs estimations relayées localement, jusqu’à 860.000 habitants pourraient être concernés par des expropriations ou des relocalisations. Les autorités vietnamiennes n’ont toutefois pas confirmé officiellement ce chiffre.

Des chantiers gigantesques inspirés du modèle chinois

Le programme prévoit notamment la création de sept nouveaux ponts ainsi que plus de 1.200 kilomètres de lignes ferroviaires et de métro pour un coût estimé à plus de 2.500 milliards de dollars sur vingt ans. Le pouvoir vietnamien veut soutenir sa croissance économique grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, dans une stratégie souvent comparée aux grands projets urbains menés en Chine.

Des voix s’élèvent toutefois contre le rythme soutenu de ce chantier colossal. Plusieurs habitants dénoncent des indemnisations jugées trop faibles ainsi que des procédures d’expulsion menées dans des délais très courts. Dans certains quartiers historiques de la capitale, des démolitions ont déjà débuté, contraignant des familles installées depuis plusieurs générations à quitter leur logement. Des spécialistes de l’urbanisme critiquent également un manque de concertation publique autour de cette vaste transformation de la capitale vietnamienne.