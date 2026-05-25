Vingt arrestations en Grèce dans un nouveau scandale de fraude aux aides agricoles européennes

La police grecque a annoncé lundi l’arrestation de 20 personnes en Crète dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée aux subventions agricoles de l’Union européenne, une affaire qui accentue la pression politique sur le gouvernement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Selon les autorités, les suspects faisaient partie d’un réseau accusé d’avoir obtenu illégalement des aides européennes grâce à de fausses déclarations concernant des terres agricoles. Parmi les personnes visées figureraient des comptables ainsi que des employés de l’administration soupçonnés d’avoir facilité les demandes frauduleuses.

La police estime que le groupe aurait généré plus de trois millions d’euros de revenus illégaux depuis 2019.

Cette affaire s’inscrit dans un scandale plus large concernant l’utilisation des fonds agricoles européens en Grèce. Ces derniers mois, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le Parquet européen sur des soupçons de détournement de subventions de l’Union européenne.

L’an dernier, des dizaines d’éleveurs grecs avaient déjà été inculpés pour avoir falsifié des documents de propriété afin d’obtenir des aides européennes destinées aux pâturages. Des responsables politiques et des fonctionnaires avaient également été cités dans plusieurs dossiers distincts.

Le scandale a provoqué une forte controverse politique en Grèce, entraînant des démissions ministérielles et des appels de l’opposition à organiser des élections anticipées. En avril, le Parlement grec avait accepté de lever l’immunité de 13 députés du parti conservateur au pouvoir afin de permettre la poursuite d’enquêtes judiciaires les concernant.

Les autorités grecques poursuivent désormais leurs investigations pour déterminer l’ampleur exacte du système et identifier d’éventuels autres bénéficiaires des fonds détournés.