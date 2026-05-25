Polémique ! Gabriel Attal rebaptise les comptes de campagne Macron en «Attal président». Colère des abonnés

À peine sa candidature à la présidentielle de 2027 officialisée, Gabriel Attal se retrouve déjà au cœur d’une polémique numérique. Selon La Tribune du Dimanche, l’ancien Premier ministre et patron de Renaissance aurait récupéré des comptes de soutien utilisés lors de la campagne d’Emmanuel Macron en 2022, avant de les renommer « Attal président » sur les réseaux sociaux. L’opération a surpris de nombreux internautes, qui ont découvert être abonnés à ces comptes sans s’être volontairement inscrits à une page de soutien au nouveau candidat.

Des abonnés qui découvrent « soutenir » Attal

Plusieurs utilisateurs de X et d’Instagram ont découvert qu’ils suivaient désormais un compte baptisé « Attal président ». Problème : nombre d’entre eux expliquent ne jamais s’être abonnés à un tel compte. Le compte affiche environ 35 000 abonnés sur Instagram et plus de 50 000 sur X. Des internautes ont aussitôt dénoncé une méthode jugée confuse, certains s’étonnant publiquement de se retrouver abonnés à un compte de campagne qu’ils n’avaient pas choisi de suivre sous cette identité.

Des comptes Macron 2022 recyclés pour Attal

Gabriel Attal et son équipe auraient mis la main sur des comptes de soutien à Emmanuel Macron créés pour la présidentielle de 2022. Les noms, les logos et l’identité visuelle auraient ensuite été modifiés pour devenir des comptes de soutien à Gabriel Attal. Les contenus publiés avant le 22 mai auraient été supprimés, donnant à ces pages une nouvelle apparence de comptes fraîchement dédiés à la candidature Attal. À noter que les données affichées par X indiquent que le nom d’utilisateur du compte a changé sept fois depuis sa création, en novembre 2021.

L’Élysée n’aurait pas été prévenu

L’affaire prend une dimension politique supplémentaire. Toujours selon La Tribune du Dimanche, l’opération aurait été menée sans que l’Élysée en soit informé. Le journal indique que la présidence n’avait pas été prévenue de cette transformation des comptes. Cette précision alimente l’idée d’un nouveau moment de tension dans la macronie, alors que Gabriel Attal cherche à installer sa propre dynamique pour 2027 tout en se détachant progressivement de l’héritage direct d’Emmanuel Macron. L’ancien Premier ministre a officialisé sa candidature le 22 mai 2026 à Mur-de-Barrez, dans l’Aveyron, avec la volonté affichée de construire sa propre trajectoire présidentielle.

Renaissance assume et parle de comptes du parti

Face à la polémique, Renaissance conteste l’idée d’une récupération de comptes personnels de soutien à Emmanuel Macron. Le service communication du parti a indiqué qu’il s’agissait, selon lui, de comptes appartenant à Renaissance, créés en 2021 dans le cadre de la campagne « Avec Vous », puis réutilisés lors de plusieurs échéances électorales. Le parti précise que ces comptes auraient déjà servi pour les européennes avec Valérie Hayer, puis pour les législatives de 2024, campagne portée par Gabriel Attal. Renaissance estime donc qu’il n’y avait « personne à prévenir », puisque ces comptes appartiendraient au parti et non à un réseau personnel de soutien au chef de l’État.

Une polémique de méthode au pire moment

Sur le fond, l’affaire pose une question sensible : jusqu’où un parti peut-il réutiliser des comptes de campagne sans informer clairement les abonnés du changement d’identité politique ou de candidat mis en avant ? Même si Renaissance défend une logique de continuité partisane, l’épisode donne l’image d’une opération de communication mal maîtrisée. Pour Gabriel Attal, qui vient tout juste de lancer sa campagne présidentielle, cette polémique tombe au plus mauvais moment : elle brouille son message de départ et nourrit les critiques sur une candidature très construite, très contrôlée, et déjà très offensive sur les réseaux sociaux.

Le premier accroc d’une campagne déjà sous tension

Gabriel Attal voulait ouvrir une nouvelle séquence politique. Il hérite finalement d’une controverse sur la transparence, les méthodes numériques et la propriété des communautés militantes en ligne. L’affaire ne remet pas en cause, à ce stade, la légalité de l’opération. Mais elle installe une première interrogation autour de sa campagne : la conquête de 2027 passera-t-elle aussi par le recyclage des outils de la macronie de 2022 ?