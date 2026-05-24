Gabriel Attal dévoile ses priorités de campagne pour 2027

Dans un entretien accordé au Le Parisien, Gabriel Attal a détaillé les grandes lignes de sa future campagne présidentielle après avoir officialisé sa candidature pour 2027. L’ancien Premier ministre affirme vouloir concentrer son projet autour de quatre « chantiers capitaux » : l’école, les salaires, les frontières et l’intelligence artificielle.

Le secrétaire général de Renaissance défend notamment une réforme éducative axée sur l’autorité des enseignants, l’intégration de l’intelligence artificielle dès le collège et la réduction du nombre d’élèves par classe. Sur le plan économique, il souhaite réduire l’écart entre salaire brut et salaire net via des réformes sociales et de l’assurance-chômage.

Une stratégie tournée vers le bloc central

Gabriel Attal réaffirme également sa volonté de promouvoir une « préférence travail » en matière d’immigration et annonce un vaste plan de formation à l’intelligence artificielle destiné aux salariés français. Il assure vouloir défendre une vision optimiste du pays face à ce qu’il qualifie de « déclinisme ».

Dans cette interview, l’ancien chef du gouvernement évoque aussi sa relation avec Édouard Philippe, estimant qu’une compétition « apaisée » doit s’installer au sein du bloc central afin d’éviter un duel entre le Rassemblement national et La France insoumise au second tour de la présidentielle.