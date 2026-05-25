Vianney annonce son grand retour sur scène pour le printemps 2027

Après cinq années loin des tournées, Vianney s’apprête à retrouver ce qui a toujours constitué l’un des cœurs de son métier : la scène. Le chanteur fera son retour devant le public au printemps 2027, avec une nouvelle tournée attendue dans les plus grandes salles.

Ces dernières années, l’artiste avait choisi de ralentir le rythme. Entre des projets pour d’autres artistes, un album de duos, des périodes d’écriture et un silence assumé, Vianney s’est éloigné du circuit traditionnel des concerts. Une pause rare dans une carrière menée à vive allure, mais pensée comme une manière de se recentrer.

La construction d’un refuge

Vianney a notamment passé neuf mois à construire un refuge de ses propres mains. Un projet personnel mené par une volonté d’isolement et de reconstruction. L’artiste semble avoir cherché, loin de l’agitation, un nouvel équilibre pour mieux revenir à la musique.

Un retour attendu par les fans

Ce retour sur scène s’annonce donc comme une étape importante. Vianney retrouvera le public dans une formule qui lui est chère : seul sur scène, face aux spectateurs. Une configuration intime malgré l’ampleur des salles, qui correspond à son rapport direct avec ceux qui le suivent depuis ses débuts. Après plusieurs années d’absence en solo sur scène, l’annonce devrait susciter une forte demande.

L’ouverture de la prévente est prévue le 27 mai 2026, avant une mise en vente générale le 29 mai 2026 à 10h.