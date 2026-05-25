La députée Horizons Béatrice Bellamy est décédée à 59 ans des suites d’un cancer

La députée Horizons de la 2e circonscription de Vendée, Béatrice Bellamy, est décédée dimanche 24 mai, à l’âge de 59 ans, des suites d’un cancer. Son équipe parlementaire a annoncé sa disparition ce lundi, précisant que l’élue est morte entourée de ses proches.

Une disparition qui frappe la vie politique vendéenne

Élue députée pour la première fois en juin 2022, Béatrice Bellamy siégeait à l’Assemblée nationale au sein du groupe Horizons & Indépendants. Elle représentait la 2e circonscription de Vendée, qui comprend notamment le secteur de La Roche-sur-Yon, Talmont-Saint-Hilaire et Chantonnay. Sa disparition fait suite à une aggravation de la maladie ces dernières semaines. Selon le communiqué de ses collaborateurs, le cancer, d’abord resté discret, avait récemment refait surface avant de progresser rapidement.

Une élue ancrée dans son territoire

Avant son arrivée au Palais-Bourbon, Béatrice Bellamy était déjà engagée localement. Elle avait notamment siégé au conseil municipal de La Roche-sur-Yon et s’était investie dans la vie associative vendéenne. Née le 20 octobre 1966 à Nantes, elle avait exercé comme cadre administratif et commercial d’entreprise avant son engagement parlementaire. À l’Assemblée nationale, elle était notamment secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Un mandat marqué par la santé, le sport et l’engagement local

Béatrice Bellamy portait une attention particulière aux questions de santé, de prévention, de sport et de vie associative. Son parcours personnel et politique était aussi lié à la lutte contre le cancer : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnait son engagement bénévole au conseil d’administration de la Ligue contre le cancer de Vendée. Son décès a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a salué une députée engagée, attachée à son territoire et à son mandat, évoquant une femme de conviction et d’humanité.

Une réélection après la dissolution

Béatrice Bellamy avait été élue députée en 2022, puis réélue en 2024 après la dissolution de l’Assemblée nationale. Elle poursuivait alors son second mandat sous l’étiquette Horizons, parti fondé par Édouard Philippe. À l’Assemblée, sa fiche officielle indiquait également le nom de son suppléant, Dominique Paillat, maire de Saint-Germain-de-Prinçay. En cas de décès d’un député, le Code électoral prévoit que le siège est repris jusqu’au renouvellement de l’Assemblée par la personne élue en même temps que lui à cet effet.