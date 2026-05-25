Gabriel Attal ouvre la porte à une primaire dans le camp macroniste avant 2027

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2027 Gabriel Attal a évoqué dimanche la possibilité d’organiser une primaire au sein du camp macroniste afin de désigner un candidat unique face à la montée du Rassemblement national et de La France insoumise. L’ancien premier ministre estime qu’un rassemblement pourrait devenir nécessaire si le risque d’un second tour opposant ces deux formations se confirmait début 2027.

Entré officiellement en campagne vendredi, le secrétaire général de Renaissance se retrouve désormais en concurrence directe avec Édouard Philippe, déjà candidat déclaré depuis 2024. Sur Brut, Gabriel Attal a expliqué que plusieurs scénarios pourraient être envisagés pour éviter une dispersion des voix du centre et du centre-droit, évoquant aussi bien des désistements qu’une éventuelle primaire.

Une hypothèse rejetée jusqu’ici par Édouard Philippe

Cette perspective marque une différence stratégique importante avec l’ancien premier ministre du Havre, qui s’est toujours montré opposé à l’idée d’une primaire. Gabriel Attal a toutefois insisté sur la nécessité de maintenir le dialogue entre les différentes composantes de la majorité présidentielle et de préserver un espace politique commun face aux oppositions.

L’ancien chef du gouvernement cherche désormais à s’imposer comme l’une des figures centrales de l’après-Macron. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les déplacements et les prises de parole pour tenter de fédérer un électorat modéré, dans un paysage politique déjà marqué par une compétition précoce entre les héritiers du macronisme.