Prisca Thévenot appelle à éviter les « chamailleries » entre Gabriel Attal et Édouard Philippe

La députée Prisca Thévenot, proche de Gabriel Attal, a appelé samedi à éviter « les petites phrases » et les « chamailleries » entre les candidats du bloc central à l’élection présidentielle de 2027. Invitée de franceinfo, elle a refusé d’alimenter la rivalité naissante entre l’ancien Premier ministre et Édouard Philippe.

Cette prise de position intervient au lendemain de l’officialisation de la candidature de Gabriel Attal à la présidentielle. Quelques heures plus tôt, Édouard Philippe avait affirmé dans la presse que « la présidentielle n’est pas un concours de beauté », en opposant son style plus « sérieux » aux déplacements très médiatisés du patron de Renaissance.

Une rivalité assumée mais sans rupture

Prisca Thévenot a insisté sur le fait qu’Horizons et Renaissance demeuraient des partenaires politiques malgré cette compétition interne pour 2027. Selon elle, les différentes composantes de la majorité présidentielle continuent de travailler ensemble avec l’objectif d’éviter un second tour entre le Rassemblement national et La France insoumise.

La députée des Hauts-de-Seine s’est également exprimée sur la polémique entourant le député Charles Alloncle, après la publication de photos le montrant avec sa collaboratrice parlementaire. Elle a soutenu la décision de Yaël Braun-Pivet de saisir le déontologue de l’Assemblée nationale afin de « faire toute la lumière » sur cette situation.

Depuis 2017, la loi interdit aux parlementaires d’employer leur conjoint, partenaire pacsé ou concubin comme collaborateur parlementaire, après l’affaire impliquant François Fillon et son épouse Penelope Fillon.