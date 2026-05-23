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Arthur Fils forfait pour Roland-Garros : le n°1 français stoppé par une blessure à la hanche

23 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Arthur Fils forfait pour Roland-Garros : le n°1 français stoppé par une blessure à la hanche
Arthur Fils forfait pour Roland-Garros : le n°1 français stoppé par une blessure à la hanche

Arthur Fils ne disputera pas Roland-Garros 2026. Le numéro 1 français a annoncé samedi 23 mai son forfait pour le Grand Chelem parisien, à la veille du début du tournoi. Le joueur de 21 ans, 19e mondial, était attendu comme l’une des principales chances françaises de cette édition. 

Une hanche qui ne répond pas

La raison de ce retrait est physique : Arthur Fils est touché à une hanche. Début mai, il avait déjà été contraint à l’abandon au Masters 1000 de Rome face à Andrea Pellegrino, après seulement quatre jeux disputés. Cette alerte avait immédiatement suscité des interrogations sur sa capacité à tenir sa place à Paris. 

Un premier tour très attendu contre Wawrinka

Le Français devait lancer sa quinzaine lundi face à Stan Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros en 2015. Ce duel entre le jeune leader du tennis français et l’ancien champion suisse devait constituer l’une des affiches du premier tour. Son forfait prive donc le tableau masculin d’un choc très attendu dès l’ouverture. 

Une préparation entourée de flou

Après son abandon à Rome, Arthur Fils s’était voulu rassurant sur les réseaux sociaux. Mais son absence prolongée des courts d’entraînement officiels de Roland-Garros avait entretenu le doute. Il n’avait été revu à l’entraînement que vendredi, lors d’une séance discrète à Jean-Bouin. 

Une saison pourtant prometteuse

Arthur Fils réalisait un retour remarqué après une longue période perturbée par une blessure au dos contractée à Roland-Garros 2025. Depuis son retour en février, il avait notamment remporté le tournoi de Barcelone, atteint la finale à Doha et disputé les demi-finales des Masters 1000 de Miami et Madrid. Ces résultats faisaient de lui un outsider crédible à Paris. 

Avec le retrait d’Arthur Fils, le tennis français perd son principal atout masculin avant même le début de la quinzaine. Le forfait est d’autant plus frustrant qu’il arrive au moment où le joueur semblait avoir franchi un cap sur le circuit…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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