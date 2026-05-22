Lens remporte la première Coupe de France de son histoire en battant Nice (3-1)

Le RC Lens a remporté ce vendredi soir la première Coupe de France de son histoire en s’imposant face à l’OGC Nice, 3-1, au Stade de France. Les Sang et Or ont construit leur victoire grâce à une première période efficace, avant de résister au retour niçois et de faire définitivement la différence en seconde mi-temps. Florian Thauvin a ouvert le score pour Lens à la 25e minute, Odsonne Édouard a doublé la mise à la 42e, puis Djibril Coulibaly a réduit l’écart pour Nice dans le temps additionnel de la première période. Abdallah Sima a ensuite inscrit le troisième but lensois à la 78e minute, scellant le succès du club artésien.

Thauvin ouvre le score à la 25e minute

Après une entame disputée, Lens a pris l’avantage au milieu de la première période. À la 25e minute, Matthieu Udol a fait la différence côté gauche avant d’adresser un centre en retrait dans la surface niçoise. Le ballon a traversé une première zone de duel avant d’arriver sur Florian Thauvin, démarqué. L’attaquant lensois a ajusté sa frappe du gauche et a trompé Maxime Dupé pour donner l’avantage aux Sang et Or. Ce but a permis à Lens de prendre le contrôle du match et de pousser Nice à se découvrir davantage.

Édouard double l’avantage lensois avant la pause

Lens a confirmé sa domination avant la mi-temps. À la 42e minute, sur un corner frappé par Florian Thauvin, Odsonne Édouard a pris le dessus dans la surface niçoise. L’attaquant a placé une tête puissante sous la barre, ne laissant aucune chance au gardien niçois. Avec ce deuxième but, le RC Lens semblait avoir fait un pas important vers le trophée. Les Lensois menaient 2-0 à quelques minutes de la pause, grâce à leur efficacité dans les moments clés.

Coulibaly réduit l’écart pour Nice dans le temps additionnel

Nice a toutefois réagi juste avant la mi-temps. Dans le temps additionnel de la première période, les Aiglons ont obtenu un corner côté gauche. Le ballon a été frappé vers le premier poteau, où Djibril Coulibaly a devancé la défense lensoise. Sa tête décroisée a surpris Robin Risser et a permis à Nice de revenir à 2-1. Ce but a relancé la finale au meilleur moment pour les Niçois, qui sont rentrés aux vestiaires avec un seul but de retard malgré une première période globalement favorable à Lens.

Nice se procure plusieurs occasions en seconde période

Au retour des vestiaires, Nice a tenté d’imposer davantage de rythme. Les Aiglons ont poussé pour égaliser et ont mis la défense lensoise sous pression sur plusieurs séquences. Lens a reculé par moments, mais a conservé son organisation défensive. Nice a notamment trouvé les montants en seconde période, sans parvenir à concrétiser ses temps forts. Le RC Lens a alors traversé une période plus délicate, mais sans perdre son avance.

Sima inscrit le troisième but lensois à la 78e minute

Le tournant définitif est arrivé à la 78e minute. Entré en jeu en seconde période, Abdallah Sima a profité d’un ballon dans la profondeur et d’une hésitation de la défense niçoise pour se présenter face au but. L’attaquant lensois a remporté son duel avec Maxime Dupé et a inscrit le troisième but des Sang et Or. À 3-1, Lens a repris deux buts d’avance et a considérablement réduit les espoirs de retour niçois.

Lens conserve son avance jusqu’au coup de sifflet final

Dans les dernières minutes, Nice a tenté de réagir, mais Lens a maîtrisé la fin de match. Les Sang et Or ont défendu avec concentration et ont géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Au terme d’une finale maîtrisée dans les moments décisifs, le RC Lens s’est imposé 3-1 et a remporté la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Une soirée historique pour le club artésien et ses supporters.