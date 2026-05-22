— Nicolas de Tavernost va prendre la tête du conseil d’administration du Stade Rennais

Nicolas de Tavernost, actuel directeur général de LFP Media, va rejoindre le Stade Rennais FC en tant que président du conseil d’administration. Son arrivée au sein du club breton interviendra officiellement le 1er juin, quelques jours après son départ annoncé de LFP Media.

Le dirigeant de 75 ans représentera la famille Pinault family, actionnaire du club, aux côtés du président exécutif Arnaud Pouille. Il succède à Guillaume Cerutti à la présidence du conseil d’administration.

Un retour dans le football pour l’ancien patron de M6

Ancien dirigeant du Groupe M6 entre 2000 et 2018, Nicolas de Tavernost possède déjà une solide expérience dans le football français. Il avait notamment dirigé les Girondins de Bordeaux lorsque le club appartenait au groupe audiovisuel.

Depuis avril 2025, il pilotait LFP Media et avait notamment supervisé le lancement de la plateforme Ligue 1+, dédiée à la diffusion du championnat de France. Son départ intervient après plusieurs tensions autour des droits audiovisuels et de l’échec de l’acquisition des droits complets de la Coupe du monde 2026 par la Ligue.

Nicolas de Tavernost rejoint un Stade Rennais qui vient de terminer à la sixième place de Ligue 1 et qui espère désormais consolider ses ambitions européennes pour les prochaines saisons.