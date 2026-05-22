L’entraîneur Alvaro Arbeloa quitte le Real Madrid après le match contre Bilbao

Alvaro Arbeloa quittera le Real Madrid à l’issue du dernier match de la saison samedi contre l’Athletic Bilbao. L’entraîneur espagnol, qui avait pris la succession de Xabi Alonso en janvier dernier, a confirmé vendredi en conférence de presse qu’il ne poursuivrait pas l’aventure sur le banc de la Casa Blanca. Arrivé il y a cinq mois pour redresser l’équipe, il n’aura finalement passé qu’une demi-saison à la tête du club où il a évolué comme joueur pendant de nombreuses années. L’ancien défenseur du Real a exprimé son attachement au club madrilène, déclarant qu’il espère qu’il ne s’agira que d’un au revoir.

Mourinho en pole position

La rumeur de l’arrivée de José Mourinho pour remplacer Arbeloa prend une ampleur considérable depuis plusieurs jours. Le technicien portugais apparaît comme le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe dès la saison prochaine. Interrogé sur un éventuel poste dans le futur staff de Mourinho, Arbeloa a écarté cette possibilité, mettant fin aux spéculations sur son maintien dans l’organigramme technique du club. Cette clarification intervient alors que le Real Madrid s’apprête à tourner une page de son histoire récente.

Arbeloa laisse derrière lui vingt années de lien avec le club madrilène, occupant différentes fonctions au fil du temps. Ancien joueur emblématique de la maison blanche, il aura tenté sans succès de s’imposer durablement dans la peau d’un entraîneur. Son bref passage sur le banc s’achèvera donc samedi en Liga face aux Basques de Bilbao, avant que le Real n’entre dans une nouvelle ère sous la direction probable de José Mourinho.