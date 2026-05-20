— Arsenal champion d’Angleterre : les Gunners sacrés 22 ans après leur dernier titre

Arsenal est officiellement champion d’Angleterre 2025-2026. Les Gunners ont décroché le titre mardi, avant même la 38e et dernière journée de Premier League, grâce au match nul de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth, 1-1. Ce résultat rend le retard de City impossible à combler : Arsenal compte 82 points, contre 78 pour son dauphin mancunien.

22 ans d’attente

Ce sacre met fin à une longue disette pour le club du nord de Londres, qui n’avait plus remporté le championnat depuis la saison 2003-2004, celle des mythiques “Invincibles” d’Arsène Wenger. Arsenal décroche ainsi le 14e titre de champion d’Angleterre de son histoire.

Arteta, l’homme de la reconstruction

Arrivé sur le banc en décembre 2019, Mikel Arteta signe le premier titre de champion de sa carrière d’entraîneur. Après trois saisons consécutives terminées à la deuxième place, Arsenal a cette fois tenu jusqu’au bout, avec une équipe plus mature, plus solide et plus régulière dans les moments décisifs.

Le titre d’Arsenal s’est construit autour d’une défense particulièrement performante et d’une efficacité importante sur phases arrêtées. Moins spectaculaire que certaines équipes passées du club, cette formation s’est débarrassée de l’image de «loser» qui lui collait à la peau depuis plusieurs années en Angleterre,

Manchester City lâche au pire moment

Manchester City devait impérativement gagner à Bournemouth pour garder l’espoir d’un nouveau titre. Le nul concédé par l’équipe de Pep Guardiola a définitivement ouvert la voie au sacre londonien. Avec quatre points de retard à une journée de la fin, les Citizens ne peuvent plus rejoindre Arsenal.

Arsenal pourra savourer son titre lors de la dernière journée, avant de se tourner vers un autre rendez-vous : la finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, programmée le 30 mai.