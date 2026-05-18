— Vinícius Júnior lance un cabinet d’avocats gratuit pour défendre les victimes de racisme au Brésil

Vinícius Júnior passe à l’action en dehors des terrains. L’attaquant du Real Madrid et de la sélection brésilienne a annoncé la création de l’Escritório Antirracista, un cabinet d’avocats gratuit destiné à accompagner les victimes de crimes racistes au Brésil. Le projet est porté par l’Institut Vini Jr. et vise, dans un premier temps, les situations de racisme survenues dans deux milieux particulièrement exposés : le sport et l’éducation.

Un projet concret face aux victimes du racisme

Le but est offrir une aide juridique réelle aux personnes victimes de discrimination raciale. Le dispositif prévoit un accompagnement gratuit pour permettre aux victimes de signaler les faits, d’être orientées et de bénéficier d’un soutien légal adapté. L’Institut Vini Jr. présente cette initiative comme un outil de lutte contre les discriminations dans des espaces qui devraient être sûrs, égalitaires et protecteurs.

Le sport et l’école au cœur du combat

Le choix de cibler d’abord le sport et l’éducation n’est pas anodin. Ces deux univers occupent une place centrale dans le parcours de Vinícius Júnior et dans le travail social déjà mené par son institut. L’Institut Vini Jr. intervient notamment auprès d’écoles publiques au Brésil, avec des actions liées à l’éducation, à la technologie, au football et à la sensibilisation antiraciste. Avec ce nouveau cabinet, l’institut élargit son action, avec la volonté d’aider les victimes à se défendre juridiquement lorsque des actes racistes sont commis.

Une annonce symbolique le 13 mai dernier

Vinícius Júnior a choisi le 13 mai dernier pour annoncer ce projet. Cette date a une double portée pour lui : elle correspond à ses débuts professionnels avec Flamengo en 2017 et à la signature de son contrat avec le Real Madrid. Au Brésil, le 13 mai marque aussi l’abolition de l’esclavage, avec la signature de la Lei Áurea en 1888.

De victime à acteur de la lutte antiraciste

Vinícius Júnior a lui-même été la cible de nombreux actes racistes, notamment dans des stades en Espagne. Ces événements ont renforcé son image de figure de la lutte antiraciste dans le football mondial. À travers ce cabinet gratuit, il donne une suite concrète à son combat personnel en créant un outil destiné à d’autres victimes. Le projet porte donc une dimension à la fois sociale, sportive et juridique.

Un accès gratuit et confidentiel

Les personnes concernées pourront contacter l’Institut Vini Jr. pour signaler des faits de racisme liés au sport ou à l’éducation. L’institut indique que les signalements et les données personnelles des victimes seront protégés par son équipe. Cette gratuité est un élément essentiel du dispositif. Elle permet d’ouvrir l’accès à la justice à des victimes qui, faute de moyens, peuvent parfois renoncer à porter plainte ou à demander un accompagnement juridique.