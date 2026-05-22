Allemagne : la construction de logements s’effondre à son plus bas niveau depuis 13 ans

La construction résidentielle en Allemagne a atteint en 2025 son niveau le plus faible depuis plus d’une décennie, sous l’effet de la hausse des coûts de construction et des taux d’intérêt, accentuant les inquiétudes autour de la crise du logement dans le pays.

Selon les chiffres publiés par l’office fédéral des statistiques, le nombre de logements achevés l’an dernier a chuté de 18 %, pour atteindre environ 206 600 unités. Il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis 2012, après déjà deux années consécutives de recul.

Cette baisse concerne aussi bien les maisons individuelles que les immeubles d’habitation et autres projets résidentiels. Le ralentissement du secteur met une pression croissante sur le gouvernement allemand, appelé à accélérer les réformes et à soutenir davantage la construction.

Pour Ludwig Dorffmeister, expert du secteur au sein du groupe de réflexion économique Ifo, les obstacles restent nombreux : coûts élevés, lourde réglementation et délais administratifs importants continuent de freiner les nouveaux projets immobiliers.

Le groupe Ifo prévoit d’ailleurs une nouvelle baisse cette année, avec un nombre de logements achevés qui pourrait tomber à 185 000 unités, signe que le secteur peine encore à retrouver une dynamique positive.

La ministre allemande du Logement, Verena Hubertz, a reconnu que ces résultats étaient « mauvais », tout en soulignant certains signes d’amélioration. Elle a notamment indiqué que les permis de construire étaient repartis à la hausse et que les aides publiques destinées à soutenir la construction de logements pour les ménages modestes atteignaient des niveaux records.

En mars 2026, les permis de construire ont progressé de 11,5 % sur un an, avec environ 21 800 unités autorisées sur le mois, un indicateur considéré comme encourageant par les autorités malgré la crise persistante du secteur immobilier allemand.