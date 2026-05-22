Un Américain atteint d’Ebola hospitalisé à Berlin : sa famille testée négative

Un citoyen américain ayant contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo a été hospitalisé à Berlin, où il reçoit des soins spécialisés, mais son état n’est pas considéré comme critique, ont annoncé les autorités médicales allemandes.

Le patient, rapatrié d’Afrique centrale vers l’Allemagne, est actuellement pris en charge à l’hôpital universitaire Charité de Berlin, dans une unité d’isolement hautement sécurisée réservée aux maladies infectieuses graves.

Dans un communiqué, l’établissement a précisé que l’évolution de la maladie restait surveillée de très près, même si le patient ne présente pas pour le moment de forme grave. Les médecins poursuivent néanmoins son traitement sous haute surveillance.

L’hôpital a également indiqué que l’épouse du patient ainsi que leurs quatre enfants avaient été testés négatifs au virus Ebola, un élément jugé rassurant par les autorités sanitaires.

Le patient avait contracté le virus en République démocratique du Congo, où une épidémie liée à une souche rare d’Ebola a déjà causé la mort de plus de 130 personnes, selon les informations rapportées.

L’arrivée du convoi médical transportant le patient à Berlin a été placée sous des mesures de sécurité sanitaire strictes afin d’éviter tout risque de propagation du virus, connu pour être extrêmement contagieux par contact direct avec des fluides corporels.

Les autorités sanitaires allemandes n’ont pas signalé de risque immédiat pour la population, tout en maintenant des protocoles renforcés autour de la prise en charge du patient et du suivi de ses proches.