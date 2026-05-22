En Espagne, l’amnistie des migrants sans papiers fait renaître l’espoir dans les serres d’Almería

Après des années passées dans la précarité, de nombreux migrants travaillant dans les exploitations agricoles du sud de l’Espagne espèrent voir leur situation enfin évoluer grâce au projet d’amnistie lancé par le gouvernement espagnol.

À Nijar, dans la province d’Almería, le Marocain Abdelmoujoud Erra, 27 ans, raconte avoir vécu pendant sept ans sans papiers, en enchaînant les petits emplois et les logements de fortune. Son abri a récemment été détruit par un incendie, mais il explique que les documents nécessaires à une éventuelle régularisation ont pu être sauvés car ils étaient conservés dans un centre de la Croix-Rouge.

Le gouvernement de gauche dirigé par Pedro Sanchez souhaite régulariser une partie des migrants sans papiers afin de répondre aux besoins de l’économie espagnole, notamment dans les secteurs agricoles fortement dépendants de la main-d’œuvre étrangère.

Dans les immenses serres d’Almería, où sont produits fruits et légumes exportés dans toute l’Europe, de nombreux travailleurs migrants vivent dans des conditions très précaires, souvent dans des campements informels dépourvus de services de base.

Pour les défenseurs du projet, cette amnistie pourrait permettre à des milliers de travailleurs de sortir de l’économie informelle, d’accéder à de meilleurs logements et de bénéficier de droits sociaux plus stables. Les autorités espèrent également renforcer l’intégration de ces travailleurs dans l’économie officielle.

Les opposants au projet estiment toutefois qu’une régularisation massive pourrait accentuer la pression sur les services publics et encourager davantage de migrations irrégulières vers l’Espagne.

Malgré ces critiques, de nombreux migrants voient dans cette mesure une chance rare de stabiliser leur vie après des années d’incertitude. Dans les serres du sud espagnol, l’espoir d’obtenir des papiers devient désormais un sujet central du quotidien.