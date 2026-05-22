« La Gradiva » offre au cinéma français son premier sacre cannois

Le premier prix du Festival de Cannes 2026 a été attribué à un jeune talent français. Mercredi 20 mai, La Gradiva, premier long-métrage de Marine Atlan, a remporté le Grand Prix de la Semaine de la critique. Présenté dans cette section parallèle dédiée aux premiers et deuxièmes films, le long-métrage a séduit par sa mise en scène et son approche sensible de l’adolescence, selon les critiques relayées notamment par Le Monde et franceinfo.

Un récit initiatique entre Naples et Pompéi

Le film suit une classe de terminale partie en voyage scolaire en Italie. Entre Naples et les ruines de Pompéi, Marine Atlan filme les désirs, les doutes et les tensions qui traversent ce groupe d’adolescents. Au centre du récit, un lycéen interprété par Colas Quignard tente de trouver sa place tout en affrontant ses propres incertitudes.

D’après Le Monde, la réalisatrice mêle deux registres dans ce premier film : un récit naturaliste autour du voyage scolaire et une dimension plus romanesque centrée sur le trouble intérieur du personnage principal. La cinéaste, auparavant connue comme cheffe opératrice sur des films comme Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel ou L’Engloutie de Louise Hémon, signe ici une œuvre remarquée pour sa maîtrise visuelle. Le film, tourné en grande partie avec des acteurs non professionnels, sortira en salles le 4 novembre prochain, distribué par Tandem.

Une édition jugée inégale par la critique

Présidé cette année par la réalisatrice indienne Payal Kapadia, le jury de la Semaine de la critique a également récompensé Viva de l’Espagnole Aina Clotet avec le Prix Révélation de la Fondation Louis Roederer. Ce film suit une femme rescapée d’un cancer du sein qui tente de reprendre goût à la vie.

Malgré ces distinctions, Le Monde estime que cette 65e édition de la Semaine de la critique est restée relativement sage dans ses propositions artistiques. Le quotidien évoque une sélection marquée par des récits souvent prévisibles et des constructions narratives similaires. Dans ce contexte, La Gradiva apparaît comme l’une des rares œuvres à avoir réellement convaincu par son ambition de mise en scène et sa singularité formelle.