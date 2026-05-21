JR transforme le Pont Neuf en immense caverne immersive

Quarante et un ans après l’empaquetage mythique imaginé par Christo et Jeanne-Claude, le Pont Neuf connaît une nouvelle métamorphose spectaculaire. En pleine nuit, l’artiste français JR a commencé à recouvrir le plus ancien pont de Paris d’une gigantesque structure gonflable baptisée La Caverne du Pont Neuf. Visible gratuitement du 6 au 28 juin, cette installation monumentale mêle illusion d’optique, immersion sonore et architecture éphémère au cœur de la capitale.

Une installation géante inspirée des cavernes

Dans la nuit du 20 au 21 mai, plusieurs équipes techniques ont déployé les immenses toiles noires, blanches et grises imaginées par JR afin de donner au Pont Neuf l’apparence d’une formation rocheuse. Selon les informations de l’AFP, l’œuvre s’étend sur 120 mètres de long, avec des hauteurs pouvant atteindre 18 mètres. Au total, près de 19 000 m² de toile et 20 000 m³ d’air sont nécessaires pour maintenir cette structure monumentale de cinq tonnes.

Interrogé par Le Parisien, JR décrit le projet comme « un puzzle géant » nécessitant de longues heures d’assemblage avant le gonflage progressif de la structure. L’artiste explique également vouloir créer une expérience sensorielle où les visiteurs traverseront une grotte artificielle plongée dans l’obscurité avant de retrouver la lumière de l’autre côté du pont. La composition musicale du parcours a été confiée à Thomas Bangalter, ancien membre du duo Daft Punk.

Un hommage assumé à Christo et Jeanne-Claude

Avec cette œuvre, JR revendique clairement l’héritage de Christo et Jeanne-Claude, qui avaient emballé le Pont Neuf en 1985 dans une installation devenue historique. D’après Libération, l’artiste parisien voit dans ce type de projets monumentaux une manière de faire dialoguer patrimoine et création contemporaine. Il affirme également que Paris est aujourd’hui devenue « l’une des villes les plus ouvertes à l’art monumental ».

Le chantier, particulièrement complexe, a mobilisé environ 800 personnes selon l’AFP. Pendant trois semaines, les passants pourront traverser gratuitement cette « caverne » accessible jour et nuit. Des médiateurs seront présents sur place afin d’accompagner les visiteurs dans cette expérience immersive. Soutenue par la Ville de Paris et financée grâce au mécénat privé, l’installation confirme une nouvelle fois le goût de JR pour les interventions urbaines spectaculaires, après ses créations autour du Louvre ou de l’Opéra Garnier ces dernières années.