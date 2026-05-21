McDonald’s France confronté à une vague d’usurpations de comptes fidélité

Une vague d’usurpations de comptes fidélité frappe actuellement McDonald’s France. Depuis plusieurs jours, de nombreux clients dénoncent sur les réseaux sociaux l’utilisation frauduleuse de leurs points McDo+, parfois débités dans des restaurants situés à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile. Face à la multiplication des signalements, l’enseigne reconnaît l’existence de plusieurs cas de piratage de comptes et appelle désormais ses utilisateurs à modifier rapidement leurs mots de passe afin de sécuriser leurs accès.

Selon plusieurs témoignages relayés ces derniers jours sur les réseaux sociaux et des forums spécialisés, les fraudeurs exploiteraient soit des identifiants récupérés lors de précédentes fuites de données, soit des failles liées au fonctionnement du programme fidélité. Certains internautes expliquent que le simple code fidélité affiché dans l’application peut parfois suffire à utiliser des points en restaurant sans validation supplémentaire.

Des inquiétudes relancées autour de la sécurité des données

L’affaire ravive les interrogations autour de la cybersécurité des plateformes de fidélité et des applications de restauration rapide. Des spécialistes évoquent des techniques de “credential stuffing”, consistant à tester automatiquement des identifiants issus d’anciennes fuites de données sur différents services en ligne. Plusieurs internautes disent avoir constaté des débits de points dans des villes situées à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile.

McDonald’s France avait déjà été confronté à des inquiétudes autour de la protection des données après des révélations en 2022 concernant une importante fuite potentielle touchant plusieurs millions de clients français. À l’époque, des données personnelles et informations liées à l’application de fidélité avaient circulé sur des forums spécialisés selon des sites de cybersécurité.

L’enseigne invite désormais les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe en cas de doute et à surveiller l’activité de leur compte. Plusieurs experts recommandent également d’utiliser des mots de passe uniques et d’éviter la réutilisation des mêmes identifiants sur plusieurs plateformes.