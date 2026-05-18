Uber Eats et Deliveroo mis en demeure pour opacité et suspensions abusives

Deux syndicats réclament la transparence sur les algorithmes de rémunération et contestent les blocages de comptes. Une action de groupe pourrait suivre.

Union-Indépendants, principal syndicat des livreurs, et la CFDT ont mis en demeure lundi Uber Eats et Deliveroo pour exiger la transparence totale sur leurs algorithmes. Les organisations syndicales réclament l’accès aux détails du mode de calcul de la rémunération des courses, qui demeure opaque pour les travailleurs. Elles dénoncent également les désactivations brutales de comptes, sans justification claire ni possibilité de recours efficace. Morgan Lemper, livreur, témoigne avoir été bloqué deux mois après un selfie jugé insuffisamment éclairé. « On m’a dit que ce n’était pas moi. Ça m’a mis dans la misère », raconte-t-il.

Six mois pour se mettre en conformité

Les plateformes disposent de six mois pour fournir ces informations. Passé ce délai, les syndicats lanceront une action de groupe devant la justice. Cette procédure collective vise à contraindre les entreprises à respecter les droits des livreurs et à faire cesser des pratiques jugées abusives. Les associations et syndicats pointent un système qui laisse les travailleurs dans l’ignorance des règles qui régissent leur activité quotidienne et leur revenu.

Un tournant dans les rapports avec les plateformes

Cette offensive marque un tournant dans les relations entre plateformes et livreurs indépendants. Les syndicats entendent obtenir des garanties concrètes sur la gestion algorithmique du travail, notamment sur les critères de suspension de compte. La mobilisation intervient dans un contexte où les conditions d’exercice de ces travailleurs suscitent une attention croissante des pouvoirs publics et de l’opinion.