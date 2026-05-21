Le domicile de Benjamin Pavard ciblé par une tentative de vol, cinq personnes en garde à vue

Le domicile marseillais du défenseur de l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard a été visé mercredi soir par une tentative de cambriolage qui s’est finalement soldée par l’interpellation de cinq suspects. Âgés de 18 à 28 ans et originaires de la région parisienne, les individus ont été placés en garde à vue après une intervention rapide des forces de l’ordre, selon les informations communiquées par le parquet de Marseille.

Une nouvelle intrusion visant une personnalité du football

Les faits se sont déroulés en fin de journée alors que l’international français n’était pas présent à son domicile des Bouches-du-Rhône. Son épouse, Kleofina Pnishi, ancienne Miss Provence devenue mannequin et influenceuse, aurait aperçu plusieurs individus dans le jardin de la propriété avant de prévenir immédiatement la police. Pris de court, les suspects auraient tenté de prendre la fuite à bord d’une Mercedes avant d’être finalement rattrapés et interpellés.

Une enquête en flagrance pour « tentative de vol par escalade » a été ouverte. Cette affaire relance une nouvelle fois la question de la sécurité des personnalités publiques et des sportifs de haut niveau, régulièrement ciblés ces dernières années par des cambriolages ou tentatives d’intrusion. Plusieurs célébrités françaises, parmi lesquelles Michaël Youn, Vitaa ou encore Christophe Beaugrand, ont récemment été confrontées à des faits similaires, parfois particulièrement violents.