Miss Alsace 2007 charge Patrick Bruel : «Il m’a sauté dessus, j’étais face à un animal, la sueur au front.»

C’est un nouveau témoignage à charge contre Patrick Bruel. Florima Treiber, Miss Alsace 2007, affirme avoir vécu une scène traumatisante à l’époque où le chanteur était président du jury Miss France. Elle affirme avoir été agressée lors de l’élection.

Un an plus tard, en 2008, leurs chemins se croisent de nouveau lors de la cérémonie des Molières. À l’issue de l’événement, Patrick Bruel lui aurait proposé d’aller prendre un verre. Florima Treiber explique avoir pensé qu’ils se rendraient dans un bar. Mais, selon elle, la soirée aurait pris une tournure totalement différente lorsqu’elle se serait retrouvée directement au domicile du chanteur.

“Il m’a sauté dessus”

Florima Treiber affirme que la situation aurait alors brusquement changé. Selon son témoignage, Patrick Bruel lui aurait “sauté dessus”, sans qu’elle comprenne immédiatement ce qui était en train de se passer. L’ancienne Miss Alsace décrit un moment de sidération, expliquant ne pas avoir réussi à le repousser tout de suite. Elle raconte s’être retrouvée paralysée face à une situation qu’elle dit ne pas avoir anticipée.

“J’étais face à un animal, la sueur au front”, affirme-t-elle. Elle évoque ensuite des faits qu’elle présente comme s’apparentant à un viol.

Un sentiment de honte et de trahison

Florima Treiber dit avoir longtemps gardé cette histoire pour elle. Aujourd’hui, elle affirme se sentir “trahie”, “salie” et honteuse d’avoir cru que Patrick Bruel pouvait l’aider dans sa carrière. Elle décrit une relation déséquilibrée entre une jeune femme alors en début de parcours médiatique et une personnalité très installée du monde du spectacle. Elle explique avoir pensé que cette rencontre pouvait représenter une opportunité professionnelle, avant de vivre, selon elle, une situation traumatisante.

Un témoignage qui s’ajoute à d’autres accusations

Le récit de Florima Treiber s’ajoute à celui de nombreuses femmes, une trentaine, qui ont déjà mis en cause le comportement de Patrick Bruel.

Patrick Bruel conteste ces accusations par l’intermédiaire de ses avocats, Christophe Ingrain et Céline Lasek. Ces derniers estiment que certains récits sont “parfois contradictoires ou incohérents” et affirment qu’ils ne résisteront pas à un véritable examen destiné à établir la vérité. La défense du chanteur reconnaît que Patrick Bruel “a pu chercher à séduire souvent”, mais assure qu’il a toujours respecté les refus. “Quand on lui a dit non, il n’est jamais passé outre”, affirment ses avocats.

À ce stade, Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence.