Le Premier ministre hongrois conditionne une rencontre avec Zelensky à un accord sur les minorités

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré mercredi qu’il pourrait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dès le mois de juin, à condition qu’un accord soit trouvé sur les droits de la minorité hongroise en Ukraine. Une perspective qui témoigne d’un ton plus conciliant dans les relations entre Budapest et Kiev.

Cette déclaration intervient lors d’une visite officielle en Pologne, que le dirigeant hongrois espère mettre à profit pour relancer les relations entre la Hongrie et l’Union européenne. Ces liens ont été fortement mis à mal ces dernières années sous la direction de son prédécesseur Viktor Orban, notamment en raison de tensions liées à la guerre en Ukraine et des relations de Budapest avec Moscou.

Au cœur des discussions entre la Hongrie et l’Ukraine figure la situation d’environ 150 000 Hongrois de souche vivant en Ukraine. Budapest réclame des garanties sur leur droit à utiliser leur langue maternelle, une condition que le gouvernement hongrois juge essentielle dans le cadre des négociations sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

Peter Magyar a indiqué espérer une conclusion rapide et positive de ces discussions. Il a évoqué la possibilité d’une rencontre avec Volodymyr Zelensky début juin dans la ville de Berehove, située dans l’ouest de l’Ukraine, où vit une importante communauté hongroise.

Dans ce contexte, Kiev et Budapest ont entamé mercredi des consultations en ligne entre leurs ministres des Affaires étrangères, une étape présentée comme un signe de reprise du dialogue diplomatique entre les deux pays.

Par ailleurs, la Pologne a proposé son aide afin de diversifier les sources d’énergie de la Hongrie, un sujet sensible dans les relations entre Budapest et Bruxelles. La dépendance hongroise aux importations d’énergie russe a été l’un des principaux points de friction entre l’Union européenne et le gouvernement hongrois précédent.