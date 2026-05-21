En Alsace, une habitante condamnée après la mort d’un lynx protégé

Le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné une sexagénaire à trois mois de prison avec sursis après la mort d’un jeune lynx femelle dans le Bas-Rhin. Les faits remontent à octobre 2024, lorsqu’un animal protégé s’était introduit dans un poulailler à Niederbronn-les-Bains. La propriétaire des lieux avait alors frappé le félin à coups de bâton alors qu’il s’attaquait à une poule domestique.

Le lynx, âgé de quelques mois, avait succombé peu après l’intervention des secours. Poursuivie pour destruction illégale d’une espèce protégée, la prévenue devra également verser plus de 30.000 euros à plusieurs associations de protection de l’environnement constituées parties civiles dans le dossier.

Une décision scrutée par les défenseurs de la faune sauvage

Les organisations de défense animale ont salué une décision qu’elles jugent symboliquement importante dans la lutte contre les atteintes à la faune protégée. Certaines associations estiment toutefois que la sanction reste insuffisante au regard de la gravité des faits et du statut particulièrement fragile du lynx en France.

L’affaire intervient alors que plusieurs procédures liées à la destruction de lynx sont encore en cours dans l’est du pays. Les défenseurs de l’environnement espèrent que cette condamnation marquera un tournant judiciaire dans la protection de cette espèce rare, dont la population demeure limitée sur le territoire français.