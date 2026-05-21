Miss Univers : arrestation du styliste de Fátima Bosch, obligée de fuir Cannes

C’est un nouveau scandale qui touche Miss Univers, Fátima Bosch. Giovanni Laguna, son styliste vénézuélien, a été arrêté à Cannes après des violences sur Miss Venezuela Global. L’affaire a été révélée après la diffusion d’une vidéo de l’altercation entre Giovanni Laguna et Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025.

L’arrestation filmée, Miss Venezuela en sang

Des images diffusées par le paparazzi Jordi Martin montrent Giovanni Laguna menotté et escorté par des policiers français. Giovanni Laguna a été interpellé après des violences physiques d’Andrea del Val. La jeune femme a dénoncé les faits sur ses réseaux sociaux, où elle apparaît le visage ensanglanté.

Dans cette vidéo, on peut voir Giovanni Laguna et Andrea del Val dans la même pièce, Miss Venezuela le visage en sang, ce qui laisse peu de doutes sur l’agression dont elle a été victime.

Giovanni Laguna, styliste de Fátima Bosch

Giovanni Laguna est un styliste et designer vénézuélien connu dans le milieu des concours de beauté. Il a travaillé comme styliste de Fátima Bosch, Miss Univers, déjà engluée dans de nombreux scandales, entre son élection truquée et les affaires judiciaires éclaboussant le copropriétaire du concours, Raùl Rocha, recherché par la justice mexicaine pour ses liens avec les cartels, blanchiment, trafic de drogue et de carburant.

Fátima Bosch en fuite

Comme nous vous le révélions dans Entrevue le 19 mai dernier, Raùl Rocha et Fátima Bosch ont été bannis de Cannes, alors qu’ils devaient participer à un événement à l’hôtel Carlton et que le Prince Albert II de Monaco a refusé de se rendre à un gala en leur présence. Suite à cette humiliation, Miss Univers s’est enfuie, se réfugiant précipitamment à Paris. Cette fuite soudaine pourrait-elle avoir également un lien avec les violences de son styliste envers Miss Venezuela, en plein Cannes ? Rien n’est moins sûr…