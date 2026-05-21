Sandrine Rousseau propose de renommer les steaks en «cadavres d’animaux»

Une nouvelle sortie de Sandrine Rousseau provoque de vives réactions dans le débat public. La députée écologiste a proposé de remplacer certaines appellations utilisées pour les produits carnés par des termes beaucoup plus explicites, évoquant notamment l’idée de rebaptiser les steaks en « cadavres d’animaux » sur les cartes des restaurants.

L’élue écologiste estime que le langage employé dans l’alimentation masque volontairement la réalité de la production de viande. Selon elle, des mots comme « entrecôte » ou « steak » éloignent symboliquement le consommateur de l’animal lui-même. Sandrine Rousseau défend ainsi une forme de transparence lexicale destinée à modifier le regard porté sur la consommation carnée.

Une séquence qui déclenche une avalanche de critiques

Les déclarations de la députée ont rapidement suscité des réactions indignées chez plusieurs responsables politiques et de nombreux internautes, qui dénoncent une nouvelle provocation idéologique. Les opposants à Sandrine Rousseau accusent régulièrement l’élue de multiplier les formules chocs afin d’occuper le débat médiatique autour des questions écologiques et sociétales.

La polémique intervient dans un contexte déjà tendu autour des débats liés à l’alimentation, au bien-être animal et aux appellations des produits végétaux. Au niveau européen, plusieurs discussions portent depuis des mois sur l’utilisation de termes traditionnellement associés à la viande pour désigner des alternatives végétales, un sujet devenu hautement symbolique dans les affrontements culturels autour de l’écologie et des modes de consommation.