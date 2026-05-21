Logement social contre faveurs sexuelles ? L’immunité de Francis Szpiner bientôt examinée au Sénat

Le bureau du Sénat doit examiner, le 28 mai prochain, une demande de levée d’immunité parlementaire visant Francis Szpiner, sénateur Les Républicains de Paris et avocat. Cette demande fait suite à une enquête judiciaire portant sur des soupçons de corruption et de faveurs sexuelles présumées liées à l’attribution d’un logement social dans le 16ᵉ arrondissement de Paris.

Un logement social au cœur du scandale

L’enquête s’intéresse aux conditions dans lesquelles une jeune femme aurait obtenu, en 2023, un logement social dans le 16ᵉ arrondissement, alors que Francis Szpiner était encore une figure politique locale de cet arrondissement. Les investigations cherchent à déterminer si cette attribution aurait été facilitée en échange de faveurs sexuelles.

Ce que peut changer la levée d’immunité

La levée d’immunité permettrait à la justice d’utiliser, si nécessaire, des mesures touchant directement à la liberté de Francis Szpiner : garde à vue, arrestation, contrôle judiciaire ou détention provisoire. En matière d’immunité, le bureau du Sénat ne juge pas le fond du dossier : il vérifie uniquement si la demande est suffisamment précise, sérieuse et motivée.

Francis Szpiner conteste les accusations

De son côté, Francis Szpiner a rejeté les accusations visant à établir un lien entre l’obtention d’un logement social et de supposées contreparties sexuelles. Il demeure présumé innocent.

Avocat reconnu et membre de la commission des lois du Sénat, Francis Szpiner se retrouve aujourd’hui au centre d’un dossier à forte portée judiciaire et politique. L’affaire touche à deux sujets particulièrement sensibles : l’exemplarité des élus et les conditions d’accès au logement social, dans un contexte où la demande reste très forte à Paris. La réunion du bureau du Sénat sera donc une étape importante, mais pas un verdict. Si l’immunité est levée, la justice pourra poursuivre les actes demandés dans le cadre de l’enquête. Si elle ne l’est pas, la procédure restera limitée sur les mesures nécessitant l’autorisation de la chambre haute..