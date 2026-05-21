Le Royaume-Uni débloque près de 27 millions de dollars contre l’épidémie d’Ebola en RDC

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi une aide supplémentaire pouvant atteindre 20 millions de livres sterling, soit environ 26,87 millions de dollars, afin d’aider à contenir l’épidémie d’Ebola qui touche l’est de la République démocratique du Congo.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué que ces fonds serviront à soutenir les efforts sanitaires et humanitaires alors que l’épidémie continue de progresser dans la région.

Selon les chiffres communiqués mercredi, environ 600 cas suspects et 139 décès présumés ont été recensés en RDC. Les autorités sanitaires ont confirmé 51 cas après des analyses en laboratoire.

Deux cas confirmés ont également été détectés en Ouganda voisin, faisant craindre une propagation régionale du virus.

L’Organisation mondiale de la Santé estime que l’épidémie devrait continuer à s’étendre dans les prochaines semaines. Les organisations humanitaires ont renforcé leurs opérations dans la ville de Bunia, dans la province de l’Ituri, où les autorités sanitaires tentent de freiner la transmission de la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Cette nouvelle aide britannique intervient alors que les infrastructures médicales locales sont déjà sous forte pression et que les autorités congolaises appellent à une mobilisation internationale accrue pour éviter une aggravation de la crise sanitaire.