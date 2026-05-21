Zelensky échange avec Londres sur les sanctions contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi que l’Ukraine avait discuté avec la Grande-Bretagne de la question des sanctions visant la Russie, qualifiant ce sujet de « sensible » et espérant des discussions bilatérales plus approfondies dans les prochains jours.

Dans son allocution vidéo quotidienne, Zelensky a indiqué que Kiev avait envoyé des « signaux » à Londres concernant les sanctions occidentales contre Moscou, sans préciser publiquement les mesures concernées.

« Ce sujet est toujours très délicat… Nous avons fait part de nos signaux à Londres à ce sujet », a-t-il déclaré. « Nous espérons que tout sera discuté cette semaine au niveau bilatéral. »

Le président ukrainien n’a pas directement évoqué la décision britannique de continuer à autoriser les importations de diesel et de kérosène raffinés à partir de pétrole brut russe transformé dans des pays tiers. Il a toutefois insisté sur le fait que les sanctions imposées par les alliés occidentaux restaient, selon lui, le moyen le plus efficace de faire pression sur la Russie.

Plus tard dans la journée, Zelensky a annoncé sur le réseau social X avoir eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Le dirigeant ukrainien a remercié Londres pour son soutien militaire et diplomatique, ajoutant que les deux pays coordonnaient leurs positions afin de relancer ce qu’il a qualifié de « diplomatie concrète ».

De son côté, le cabinet de Starmer a indiqué que le Premier ministre avait réaffirmé le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine. Les deux dirigeants ont également souligné la nécessité de maintenir la pression sur Moscou et salué la solidité des relations entre Londres et Kiev.