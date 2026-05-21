Météo : une chaleur estivale s’installe sur la France, les premiers 30°C attendus ce jeudi

L’été semble arriver avec plusieurs semaines d’avance. Ce jeudi, le soleil s’impose sur quasiment toute la France dans une ambiance déjà très chaude pour la saison. Les températures poursuivent leur forte hausse et les premiers 30°C de l’année pourraient être atteints dans le sud-ouest, notamment entre l’Aquitaine et le Midi toulousain où l’on attend jusqu’à 32°C localement.

Le beau temps concerne presque tout le pays avec un ciel souvent parfaitement dégagé du nord à la Méditerranée. Seuls quelques petits nuages pourront se développer près des reliefs en fin de journée sans remettre en cause cette impression généralisée de plein été.

Même les régions du nord profiteront de températures remarquablement élevées avec souvent 25 à 28°C l’après-midi. Cette chaleur précoce s’explique par une remontée d’air très chaud venue de la péninsule ibérique, favorisée par des hautes pressions solidement installées sur l’Europe occidentale.