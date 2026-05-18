Météo : pluie, nuages et fraîcheur prolongent l’ambiance automnale ce lundi

Le retour du beau temps devra encore attendre. Ce lundi, la France reste sous l’influence d’un régime perturbé avec un temps humide et frais sur une grande partie du pays. Une perturbation apporte encore des pluies dans l’est tandis qu’une nouvelle dégradation arrive par la Bretagne au fil de la journée avant de gagner les régions proches de la Manche en soirée. Ailleurs, les nuages dominent avec quelques ondées, même si le sud conserve un temps plus sec et lumineux.

Les éclaircies les plus franches concernent surtout l’Aquitaine, le pourtour méditerranéen et une partie du sud-ouest, malgré un ciel parfois voilé. Sur le reste du territoire, l’impression restera très automnale avec un ciel souvent gris et peu de soleil.

Les températures demeurent inférieures aux normales de saison en raison des nuages et de l’air froid présent en altitude. Les minimales oscillent entre 6 et 11°C au lever du jour, tandis que les maximales plafonnent entre 13 et 16°C sur la plupart des régions, jusqu’à 20°C près de la Méditerranée.