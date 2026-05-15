Météo : froid polaire, gelées et neige en montagne pour ce vendredi de mi-mai

La France va connaître ce vendredi une journée particulièrement froide et instable pour la saison. Pluies, averses, giboulées, vents et même neige en montagne seront au programme sur une grande partie du pays. Avec une température moyenne d’environ 10°C à l’échelle nationale, l’ambiance correspond davantage à une fin mars qu’à une mi-mai.

Cette chute brutale des températures est liée à une descente d’air polaire devenue rare à cette période de l’année. Des gelées blanches, parfois du gel marqué, sont attendues au lever du jour du Val de Loire jusqu’aux Hauts-de-France et au Grand Est. Localement, le thermomètre pourra descendre sous 0°C dans les zones abritées. Sur le centre-est, les maximales ne dépasseront pas 10 à 12°C entre Besançon, Saint-Étienne et Grenoble, des niveaux proches de records de fraîcheur pour une mi-mai.

La neige fera également son retour dès 1300 mètres sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura et le nord des Alpes. Jusqu’à 50 cm sont attendus vers 2000 mètres d’altitude, compliquant les conditions de circulation en montagne. Ailleurs, le temps restera très menaçant avec des averses fréquentes, tandis que le mistral et la tramontane permettront quelques éclaircies près de la Méditerranée. En Corse, les rafales pourraient dépasser les 100 km/h.