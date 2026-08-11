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Trump signe un décret pour fractionner le vaccin ROR en trois injections séparées

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Trump signe un décret pour fractionner le vaccin ROR en trois injections séparées
Trump signe un décret pour fractionner le vaccin ROR en trois injections séparées

Le président américain a signé un décret visant à contourner le calendrier vaccinal établi par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ordonnant la séparation du vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en trois injections distinctes.

Donald Trump a signé un décret exécutif qui tente de remettre en cause le calendrier vaccinal recommandé par le CDC, l’agence fédérale américaine de santé publique. Le texte prévoit notamment l’éclatement du vaccin ROR, qui protège simultanément contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, en trois vaccins administrés séparément.

Son administration a également annoncé qu’elle ne recommanderait plus les vaccins contre l’hépatite B, contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière pour les enfants. Ces décisions marquent une rupture radicale avec les recommandations médicales en vigueur aux États-Unis.

Sur le plan politique, le Wisconsin n’est pas le seul État à connaître des primaires à forts enjeux le 11 août. Dans le Minnesota, la primaire démocrate pour un siège au Sénat fédéral s’annonce serrée, avec notamment la vice-gouverneure Peggy Flanagan et la représentante au Congrès Angie Craig parmi les candidates.

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