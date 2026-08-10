Trump nomme Will Scharf comme conseiller juridique de la Maison-Blanche

Donald Trump nomme Will Scharf, ancien secrétaire du personnel de la Maison-Blanche, comme conseiller juridique en chef à partir du 1er septembre, remplaçant David Warrington. Cette nomination survient dans un climat tendu, avec des élections à venir et des enquêtes démocrates sur l'administration. Scharf a un passé juridique solide et des liens étroits avec Trump.

Le président américain Donald Trump a désigné Will Scharf, actuel secrétaire du personnel de la Maison-Blanche, pour occuper le poste de conseiller juridique en chef de l’administration, à quelques mois des élections de mi-mandat de novembre.

Will Scharf prendra ses fonctions le 1er septembre, en remplacement de David Warrington, qui quitte l’administration pour le secteur privé. Avocat de longue date de Trump, Scharf cumulera ce rôle avec le titre d’assistant du président, passant ainsi de la gestion administrative du Bureau ovale à celui de premier juriste de la présidence.

Trump l’a salué sur Truth Social comme « solide, fort et intelligent », en soulignant son passé de procureur fédéral et son travail de représentation dans plusieurs affaires judiciaires. Scharf a rejoint l’équipe juridique du président en 2023 pour travailler sur l’affaire d’ingérence électorale fédérale portée par l’ancien procureur spécial Jack Smith. Il faisait partie de l’équipe lorsque le dossier est parvenu devant la Cour suprême, qui a finalement statué en 2024 que les présidents bénéficient d’une large immunité pénale pour leurs actes officiels.

Ses liens avec Trump remontent à la première présidence : il avait alors travaillé sur la confirmation de juges fédéraux, dont les juges de la Cour suprême Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, Scharf gérait les documents transmis au président et apparaissait régulièrement à ses côtés lors des signatures de décrets exécutifs.

Scharf est également au cœur de l’une des controverses les plus vives de l’administration. Trump l’a nommé président de la Commission nationale de planification de la capitale en juillet 2025, instance qui a ensuite approuvé le projet de salle de bal de 400 millions de dollars prévu sur le site de l’aile est démolie de la Maison-Blanche. Une cour d’appel fédérale a confirmé samedi une injonction suspendant les travaux en surface, estimant qu’une modification aussi importante de la Maison-Blanche requiert l’approbation explicite du Congrès. Trump a annoncé son intention de porter l’affaire devant la Cour suprême. Scharf avait soutenu que la commission avait autorité sur la construction, mais pas sur la démolition qui l’avait précédée.

Le conseiller juridique de la Maison-Blanche conseille la présidence sur les questions juridiques et constitutionnelles, examine la législation et les décrets, et coordonne la réponse de l’administration aux poursuites judiciaires et aux enquêtes du Congrès. Scharf prend ce poste dans un contexte tendu : les démocrates ont promis d’enquêter sur Trump et son administration s’ils remportent le contrôle du Congrès en novembre.

Sa nomination s’inscrit dans un schéma récurrent : Trump confie les postes juridiques clés à des avocats qui l’ont personnellement défendu. Todd Blanche, qui l’a représenté dans ses affaires pénales, a été confirmé samedi au poste de procureur général. D. John Sauer, qui a plaidé l’immunité présidentielle devant la Cour suprême, a été nommé solicitor general, tandis qu’Emil Bove, autre ancien avocat de Trump, a d’abord occupé un poste senior au ministère de la Justice avant d’être confirmé à une cour d’appel fédérale.