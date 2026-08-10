Whitney Houston immortalisée en Barbie : Mattel dévoile la première poupée officielle de la star

Mattel dévoile une Barbie à l'effigie de Whitney Houston, lancée le 9 août 2026 pour célébrer ce qui aurait été son 63e anniversaire. Inspirée de son look dans le clip de 'I Wanna Dance with Somebody', la poupée signé Carlyle Nuera honore l'héritage de la chanteuse, 14 ans après sa mort.

Mattel vient de rendre hommage à Whitney Houston avec une Barbie entièrement conçue à son effigie. La poupée de collection a été officiellement lancée le 9 août 2026, jour où la chanteuse américaine aurait fêté ses 63 ans. C’est la toute première Barbie consacrée à l’interprète de I Will Always Love You.

Le look mythique de « I Wanna Dance with Somebody » recréé

Pour cette Barbie Signature, Mattel a choisi l’une des apparitions les plus reconnaissables de Whitney Houston : son look dans le clip de I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), sorti en 1987. La poupée porte ainsi une robe violette près du corps, de grandes boucles d’oreilles multicolores et un maquillage très marqué directement inspiré de celui de la chanteuse dans le clip. Sa coiffure reprend également les volumineuses boucles caractéristiques de Whitney Houston à cette époque. Un microphone et son pied complètent l’ensemble. Mattel a particulièrement travaillé la ressemblance du visage. Le modèle appartient à la gamme Barbie Signature, avec un visage spécialement sculpté à l’image de Whitney Houston et un corps articulé. La poupée est accompagnée d’un certificat d’authenticité. Elle a été dessinée par Carlyle Nuera, tandis que Priscila Bara a conçu son packaging.

Une Barbie imaginée avec Whitney Houston il y a plus de 20 ans

Le projet possède une histoire beaucoup plus ancienne. Whitney Houston avait elle-même évoqué la possibilité de créer une poupée avec Mattel il y a plus de 20 ans. L’idée avait alors été discutée avec Pat Houston, sa belle-sœur, devenue par la suite exécutrice de sa succession. À l’époque, Whitney Houston souhaitait notamment que la poupée puisse évoquer Bodyguard, le film sorti en 1992 dans lequel elle partageait l’affiche avec Kevin Costner. Le projet n’avait finalement jamais vu le jour de son vivant. Plus de deux décennies après ces premières discussions, Mattel a repris l’idée en collaboration étroite avec Pat Houston et l’entourage chargé de préserver l’héritage de la chanteuse. Les équipes ont notamment travaillé sur la couleur des cheveux, la robe, les chaussures, les bijoux et le maquillage afin de reproduire le plus précisément possible son apparence dans I Wanna Dance with Somebody.

Présentée la veille de l’anniversaire de la chanteuse

La poupée a été dévoilée une première fois le 8 août à Atlanta, lors de la cinquième édition du Legacy of Love Gala, événement organisé par la Whitney E. Houston Legacy Foundation. Sa commercialisation a débuté le lendemain, le 9 août, date anniversaire de la naissance de Whitney Houston. Vendue 60 dollars aux États-Unis, la Barbie Whitney Houston est proposée notamment sur Mattel Creations ainsi que chez plusieurs grands distributeurs américains.

Une année chargée en hommages à Whitney Houston

Cette nouvelle Barbie accompagne plusieurs célébrations consacrées en 2026 à la carrière de la chanteuse. Un nouvel album, WH1TNEY, réunissant ses 11 titres ayant atteint la première place du Billboard Hot 100, vient également de paraître. Whitney Houston a par ailleurs été honorée cette année par un Lifetime Achievement Award décerné dans le cadre des distinctions spéciales de la Recording Academy, tandis que son nom doit également intégrer le New Jersey Hall of Fame.

Une icône disparue en 2012

Née le 9 août 1963, Whitney Houston est morte le 11 février 2012, à seulement 48 ans. Sa carrière a été marquée par certains des plus grands succès de la pop et du R&B, parmi lesquels Saving All My Love for You, Greatest Love of All, How Will I Know, I Wanna Dance with Somebody, I Have Nothing et bien sûr I Will Always Love You. 14 ans après sa disparition, la chanteuse rejoint donc officiellement l’univers Barbie. Une poupée dont l’histoire est d’autant plus particulière que Whitney Houston avait elle-même envisagé sa création de son vivant.