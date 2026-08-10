Audiences : Ducobu triomphe sur TF1 et s’offre la première place avant son retour au cinéma cet automne

Ducobu passe au vert, diffusé sur TF1, s'impose en tête des audiences avec 2,37 millions de téléspectateurs, confirmant la popularité du personnage. Prévu au cinéma le 7 octobre, ce cinquième film de la saga continue de séduire le public avec son humour familial, alors que le personnage a su se renouveler depuis 2011.

Le plus célèbre cancre de Saint-Potache n’a rien perdu de sa popularité. Dimanche, TF1 diffusait pour la première fois en clair Ducobu passe au vert, cinquième film de la saga inspirée de la bande dessinée de Godi et Zidrou. Et Ducobu a remporté son duel. Le film réalisé par Élie Semoun a réuni 2,37 millions de téléspectateurs, soit 17,4% du public, permettant à TF1 de décrocher la première place des audiences de la soirée. Une belle performance pour la comédie familiale sortie au cinéma en 2024. Face à une concurrence solide, Ducobu confirme ainsi sa capacité à fédérer le public, plus de quinze ans après l’arrivée du personnage sur grand écran.

Élie Semoun et Ducobu devancent Camille Cottin

France 2 n’était pourtant pas très loin. La chaîne proposait Toni en famille, le film de Nathan Ambrosioni porté par Camille Cottin. Près de 2,1 millions de téléspectateurs ont suivi le long-métrage, pour 15,2% de part d’audience. La victoire revient donc à TF1 et à Ducobu passe au vert, qui prend l’avantage sur le film de France 2. Dans ce cinquième volet, Ducobu fait sa rentrée à Saint-Potache avec une nouvelle idée dont lui seul a le secret : prendre une année sabbatique pour sauver la planète, mais surtout pour éviter l’école. Une initiative qui ne tarde évidemment pas à provoquer la réaction du professeur Latouche. Élie Semoun retrouve ce personnage emblématique de la saga et assure également la réalisation. Frédérique Bel, Émilie Caen, Loïc Legendre, Caroline Anglade, Damien Pauwels et Gérard Jugnot figurent également au casting.

Une franchise qui continue de séduire le public

La première place obtenue par TF1 confirme la longévité remarquable de Ducobu. Le personnage est apparu au cinéma en 2011 avec L’Élève Ducobu, avant de revenir dans Les Vacances de Ducobu en 2012. La franchise a ensuite connu une nouvelle dynamique sous la direction d’Élie Semoun avec Ducobu 3 en 2020, Ducobu Président ! en 2022 puis Ducobu passe au vert en 2024. Au fil des films, Élie Semoun est devenu indissociable de cet univers, devant comme derrière la caméra. Son professeur Latouche, éternel adversaire des combines de Ducobu, accompagne une saga qui a réussi à se renouveler tout en conservant ses personnages et son humour familial. Et cette victoire télévisée tombe à point nommé : Ducobu est déjà sur le point de faire son retour.

Ducobu revient au cinéma le 7 octobre

Le prochain volet, Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache, sortira en salles le 7 octobre 2026, en plein automne. Il s’agira du dernier film Ducobu réalisé par Élie Semoun. Cette fois, la franchise basculera dans une ambiance d’Halloween. Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménageront dans une maison hantée par Anatole, présenté comme le plus grand cancre de toute l’histoire de Saint-Potache. Ducobu et Léonie se retrouveront à leur tour mêlés à cette aventure. Élie Semoun sera entouré notamment d’Émilie Caen, Frédérique Bel et Loïc Legendre, avec la participation de Gérard Jugnot et celle de la très prometteuse Gustavia Harfouch. Après avoir conquis les salles de cinéma à plusieurs reprises, Ducobu vient donc de prouver qu’il reste également une valeur sûre à la télévision. Sa première place sur TF1 constitue une excellente rampe de lancement avant son retour sur grand écran le 7 octobre.

France 3 devant M6, Capital en retrait

Derrière le duel entre TF1 et France 2, France 3 proposait la série Association criminelle. La chaîne est parvenue à devancer M6. Sur M6, Julien Courbet présentait un numéro de Capital consacré aux parcs aquatiques, à leurs attractions et à leur modèle économique. L’émission n’a pas réussi à se mêler à la bataille pour la première place. En tête de la soirée, Ducobu sort donc une nouvelle fois vainqueur. Et pour le cancre de Saint-Potache, l’année est loin d’être terminée : après TF1 cet été, direction les salles obscures le 7 octobre avec Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache.