Lozère : plus de 153 hectares parcourus par un incendie, vingt maisons évacuées

Un incendie majeur s'est déclenché le 9 août sur la commune du Massegros-Causses-Gorges, détruisant plus de 153 hectares. Vingt maisons ont été évacuées préventivement, et presque 300 pompiers, assistés par des avions, luttent contre les flammes. Malgré des efforts concertés, le feu demeure partiellement hors de contrôle en raison de la sécheresse.

Un important incendie s’est déclaré dimanche 9 août, vers 12 h 45, sur la commune du Massegros-Causses-Gorges, en Lozère. Dans la soirée, le feu avait déjà parcouru plus de 153 hectares de végétation, selon les pompiers. Le sinistre pourrait avoir été provoqué par l’embrasement d’une voiture sur un chemin communal.

Face à la progression des flammes, deux hameaux de la commune de La Tieule, situés dans l’axe de l’incendie, ont été évacués préventivement vers 17 heures. La mesure concernait une vingtaine d’habitations. Deux maisons directement menacées ont par ailleurs pu être protégées grâce à l’intervention des secours.

Près de 300 pompiers et six avions mobilisés

Au total, 270 sapeurs-pompiers, dont 160 venus en renfort d’autres départements, ont été engagés. Quatre Canadair ont effectué 60 largages, tandis que deux avions Dash en ont réalisé 14. Deux bulldozers ont également été mobilisés pour ouvrir des accès dans cette zone boisée et difficilement praticable. Dans la soirée, les flancs du feu étaient contenus, mais sa partie la plus avancée restait inaccessible.

Les opérations sont compliquées par une sécheresse exceptionnelle et une végétation particulièrement inflammable. La route départementale D67, entre La Tieule et Le Recoux, a été fermée afin de faciliter l’intervention des secours. La préfecture a également demandé à la population de ne pas appeler les pompiers pour signaler l’incendie, afin de ne pas saturer les lignes d’urgence.