La voyance explose sur TikTok, entre tirages en direct et risques d’arnaques

La croissance de la voyance sur TikTok attire une audience jeune avec des séances en direct et des consultations rémunérées. Cependant, ce phénomène soulève des préoccupations, notamment concernant les risques d’arnaques et la monétisation rapide par les créateurs. La DGCCRF souligne l'importance de vérifier l'identité et les pratiques commerciales des prestataires.

Les tirages de tarot et les séances de voyance connaissent une forte progression sur TikTok. Dans de nombreux directs, des créateurs proposent de répondre aux questions sentimentales, professionnelles ou financières des internautes, parfois gratuitement, mais souvent en échange de cadeaux virtuels ou d’un paiement.

Le format séduit particulièrement les jeunes utilisateurs grâce à des vidéos courtes, un vocabulaire rassurant et des messages suffisamment généraux pour concerner un large public. L’algorithme renforce ensuite le phénomène : une personne regardant plusieurs contenus ésotériques se voit rapidement proposer davantage de tirages, d’horoscopes et de conseils spirituels. Le marché français de la voyance représenterait entre 3,5 et 4 milliards d’euros par an.

Un modèle économique fondé sur l’engagement

Certains comptes utilisent les directs comme une vitrine avant d’orienter les spectateurs vers des consultations privées plus coûteuses. Les demandes de cadeaux permettent également aux animateurs de monétiser immédiatement leur audience. Cette mécanique peut encourager les utilisateurs les plus fragiles à multiplier les paiements dans l’espoir d’obtenir une réponse plus précise ou rassurante.

Toutes les pratiques ne sont pas frauduleuses, mais aucune preuve scientifique ne permet d’établir l’efficacité de la voyance. La DGCCRF recommande de vérifier l’identité du prestataire, ses tarifs, ses mentions légales et le caractère commercial des publications avant tout achat. Elle rappelle aussi que près de la moitié des influenceurs contrôlés en 2022 et 2023 présentaient des anomalies, tous secteurs confondus.