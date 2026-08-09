Italie : une patiente reçoit par erreur l’embryon d’un autre couple lors d’une PMA

Le 23 juillet, l’hôpital San Raffaele de Milan constate une grave erreur lors d'une PMA : une patiente reçoit l’embryon d’un autre couple. Après la découverte, le couple concerné choisit d'interrompre la grossesse, et les activités du laboratoire sont suspendues pour enquête. L'hôpital évoque une erreur humaine à clarifier.

Une grave erreur médicale s’est produite le 23 juillet à l’hôpital San Raffaele de Milan. Lors d’une procédure de procréation médicalement assistée, une patiente a reçu un embryon appartenant à un autre couple qui attendait son tour dans l’établissement.

La confusion a été découverte quelques minutes après le transfert, lorsqu’un médecin a consulté le programme du laboratoire. L’alerte a immédiatement été donnée en interne, mais le couple ayant reçu le mauvais embryon n’a été informé que 24 heures plus tard.

Les activités du laboratoire suspendues

Après avoir appris l’erreur, le premier couple a choisi d’interrompre la grossesse. Le second transfert a été maintenu, mais les propriétaires de l’embryon implanté par erreur n’ont été avertis que plusieurs jours après les faits, l’hôpital affirmant avoir voulu éviter tout stress susceptible de compromettre la procédure.

L’établissement évoque une « erreur humaine » dont les circonstances précises restent à déterminer. Les activités du laboratoire d’embryologie ont été suspendues pour au moins quinze jours, le temps de mener une enquête interne et de revoir les procédures de contrôle.