SANTÉ Santé publique

Ehpad : les taux d’encadrement, d’absentéisme et de rotation du personnel seront rendus publics

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Ehpad : les taux d’encadrement, d’absentéisme et de rotation du personnel seront rendus publics
Ehpad : les taux d’encadrement, d’absentéisme et de rotation du personnel seront rendus publics

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes devront désormais transmettre chaque année trois nouveaux indicateurs à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette obligation découle d’un décret publié dimanche 9 août au Journal officiel.

Les données concerneront le nombre de professionnels médicaux, paramédicaux et socio-éducatifs présents auprès des résidents, ainsi que les taux d’absentéisme et de rotation du personnel. Elles devront être communiquées au plus tard le dernier jour ouvré de décembre.

Mieux informer les résidents et leurs familles

Ces informations seront publiées sur un site internet destiné aux usagers. L’objectif est de permettre aux familles de mieux comparer les établissements et d’évaluer leurs conditions de fonctionnement avant de choisir un Ehpad.

Une mesure qui intervient alors que plusieurs experts alertent sur l’inadaptation du système de santé au vieillissement de la population. Un récent rapport estime que 350 000 places supplémentaires seront nécessaires dans les Ehpad et les services de gériatrie, tandis qu’un Français sur quatre devrait avoir plus de 65 ans en 2030.

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