SANTÉ Santé publique

33.000 climatiseurs livrés dans les hôpitaux et Ehpad

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33.000 climatiseurs livrés dans les hôpitaux et Ehpad
33.000 climatiseurs livrés dans les hôpitaux et Ehpad

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé jeudi la livraison de 33.000 climatiseurs d’appoint dans les hôpitaux et Ehpad français. Ces équipements mobiles visent à répondre aux futurs épisodes de chaleur, conformément aux engagements pris par le gouvernement fin juin. À l’époque, l’exécutif avait promis la distribution de 30.000 appareils dans les établissements de santé.

Une mesure qui divise les professionnels

Stéphanie Rist a souligné que ces climatiseurs permettront d’améliorer le confort de travail des soignants et celui des patients. La mesure intervient alors que les établissements sanitaires et médico-sociaux font face à des difficultés croissantes lors des vagues de chaleur. Le gouvernement dépasse légèrement son engagement initial avec 3.000 unités supplémentaires distribuées.

La CGT estime que cette promesse tenue reste insuffisante pour répondre à la situation. Les professionnels du secteur affichent des positions divergentes sur cette initiative. Certains saluent l’effort matériel tandis que d’autres pointent des besoins structurels plus larges dans les établissements de santé.

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