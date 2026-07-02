Entrevue Gouvernement & réformes POLITIQUE

Le gouvernement prépare un plan de soutien à la parentalité pour la rentrée

2 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Après quatre mois de concertation, l’exécutif annonce des mesures pour mieux accompagner les familles face aux défis du numérique et de l’adolescence.

Le gouvernement prépare un plan de soutien à la parentalité pour la rentrée
Le gouvernement prépare un plan de soutien à la parentalité pour la rentrée

Le gouvernement présentera à la rentrée de nouvelles propositions pour renforcer le soutien à la parentalité. Lancées le 19 février 2026 par Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, et Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance, les Assises nationales du soutien à la parentalité se sont achevées après quatre mois de concertation. Cette initiative intervient dans un contexte de chute de la natalité en France et vise à rendre plus cohérente une politique jugée éclatée.

Quatre axes prioritaires identifiés

Quatre priorités ont été identifiées au terme de cette concertation. Le gouvernement entend mieux accompagner les parents d’adolescents, améliorer la conciliation entre parentalité et travail, fournir des repères fiables face aux enjeux du numérique et simplifier l’accès aux services destinés aux familles. Ces axes reflètent les préoccupations actuelles des parents confrontés à des défis nouveaux, notamment l’omniprésence des écrans et les transformations du monde professionnel.

L’exécutif promet un nouveau souffle à une politique publique qui manque de lisibilité. Les annonces concrètes sont attendues dans les prochaines semaines pour structurer un cadre renouvelé d’action en faveur des familles. L’enjeu consiste à mieux répondre aux besoins réels du terrain tout en clarifiant le rôle de chaque acteur impliqué dans le soutien à la parentalité.

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