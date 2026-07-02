Alors que Miss France a choisi de se retirer de Miss Univers 2026, en raison des scandales entourant le copropriétaire Raúl Rocha, recherché par la justice mexicaine pour blanchiment, trafic de drogue et trafic de carburant, l’organisation internationale du concours tente désormais de reprendre la main en promettant à une future représentante française un package de cadeaux spectaculaire : 50.000 euros, une Mercedes-Benz Classe C, une résidence à Paris, un règne rémunéré, une garde-robe de luxe et un voyage tous frais payés à Porto Rico.

Sur le papier, l’offre ressemble à un conte de fées. Dans les faits, elle soulève une question beaucoup plus grave : avec quel argent l’Organisation Miss Univers finance-t-elle ces cadeaux ? Car derrière cette opération de séduction se trouve une organisation fragilisée par les polémiques et par les soupçons visant son copropriétaire, Raúl Rocha Cantú. L’homme d’affaires mexicain, devenu l’un des visages centraux de Miss Universe Organization, est cité dans une enquête mexicaine liée à des soupçons de criminalité organisée, de blanchiment d’argent, de trafic de carburant, de trafic de drogue et de liens avec des réseaux criminels. Ses comptes et ses avoirs ont été gelés par la justice mexicaine. L’autre copropriétaire de Miss Universe, le groupe thaïlandais JKN Global Group, dirigé par Anne Jakapong Jakrajutatip, est dans le même cas de figure. La Miss Universe Organisation vit donc aujourd’hui uniquement de l’argent sale. Autrement dit, au moment même où Miss France refuse de cautionner Miss Univers, l’organisation internationale répond en promettant à une candidate française des cadeaux de luxe financés par une structure financée par l’argent sale des cartels mexicains !

Une candidate française attirée avec des cadeaux de luxe

Personne n’est dupe de ce petit manège ! Puisque la Société Miss France ne veut plus envoyer de représentante à Miss Univers, l’organisation internationale entend contourner ce refus en choisissant elle-même une candidate française. Pour rendre l’opération attractive, elle met en avant une pluie de récompenses rarement vue à ce niveau. La future « Miss Univers France » se voit ainsi promettre 50.000 euros, une Mercedes-Benz Classe C, un règne rémunéré, une résidence à Paris, des vêtements et accessoires de luxe, ainsi qu’un voyage à Porto Rico pour participer à Miss Univers 2026. Mais ce qui est présenté comme un « prix digne d’une reine » ressemble surtout à une tentative de racheter une légitimité perdue. Miss France a quitté le navire. Miss Univers cherche maintenant à recruter en France par le luxe, l’argent et les privilèges. Le problème, c’est que cet argent arrive au moment où le concours est secoué par des accusations de triche, de manque de transparence et de proximité entre son copropriétaire et des circuits criminels mexicains.

Raúl Rocha, le nom qui embarrasse Miss Univers

Raúl Rocha est l’un des copropriétaires de Miss Universe Organization. Son nom est désormais au cœur des polémiques qui entourent le concours. Avec une question primordiale : comment une organisation dirigée en partie par un homme ayant de liens avec les cartels mexicains peut-elle promettre des dizaines de milliers d’euros et des cadeaux de luxe à une candidate française ? Le silence autour de l’origine exacte de ces fonds est problématique. Aucune explication claire n’est fournie sur le financement de ces cadeaux. Aucun mécanisme de transparence n’est mis en avant. Aucune garantie publique ne permet d’écarter le risque que ces avantages soient liés, directement ou indirectement, à de l’argent issu de circuits suspects.

Des cadeaux qui sentent la tentative de blanchiment d’image

Le moment choisi pour couvrir Miss Universe France interroge également. Miss France s’est retirée de Miss Univers précisément parce que l’organisation internationale est devenue trop controversée. Au lieu de répondre aux inquiétudes par de la transparence, Miss Univers répond par des cadeaux : une voiture, de l’argent, une résidence, du luxe, un voyage. La manœuvre est grossière, presque pathétique. Elle donne l’impression que l’organisation tente de compenser son déficit de crédibilité par une démonstration de richesse. Mais cette richesse est aujourd’hui indissociable des soupçons qui entourent Raúl Rocha. Dès lors, chaque euro promis à la future candidate française devient source de soupçon. Chaque cadeau devient embarrassant. Chaque avantage matériel soulève la même question : est-ce l’argent d’un concours de beauté, ou l’argent sale de réseaux criminels mexicains recyclé dans une opération glamour ? Miss Univers vend une image de prestige. Mais derrière les paillettes, l’organisation traîne désormais l’ombre de la mafia mexicaine.

Une future Miss prise au piège d’un scandale

La candidate qui accepterait cette proposition hériterait d’un dossier explosif. Elle deviendrait la représentante française d’un concours que Miss France a refusé de cautionner. Elle accepterait des cadeaux dont la provenance est douteuse, et elle porterait une couronne entourée de soupçons, dans une compétition déjà fragilisée par des accusations de triche et de manipulations internes. En gros, elle serait ni plus ni moins qu’une sorte de caution d’un blanchiment d’argent des cartels mexicains. Elle deviendrait malgré elle le symbole d’une opération de communication destinée à sauver l’image de Miss Univers en France.

La vraie question : qui paie ?

Miss Univers peut promettre des cadeaux. Elle peut afficher des voitures, des billets, des robes et des appartements. Elle peut tenter de séduire une candidate française malgré le retrait officiel de Miss France. Mais elle ne peut pas éviter la question centrale : qui paie ?

Tant que l’organisation ne donnera pas de réponse claire sur l’origine des fonds, ces cadeaux resteront suspects. Tant que Raúl Rocha restera associé à des enquêtes visant le blanchiment, le trafic de carburant, les cartels et la criminalité organisée, l’argent promis à une future Miss Univers France portera une tache impossible à effacer. Et la menace pour cette dernière que la justice frappe à sa porte. Aujourd’hui, Miss Univers donne l’impression de vouloir acheter une représentante française avec des cadeaux luxueux, mais l’ombre de l’argent sale mexicain plane plus que jamais sur son organisation.