Friedrich Merz annonce un vaste plan de réformes pour relancer l’économie allemande

Le chancelier allemand dévoile jeudi un train de mesures sur les retraites, la fiscalité et la compétitivité pour sortir le pays de la stagnation économique.

La coalition au pouvoir en Allemagne a dévoilé jeudi matin un programme de réformes touchant les retraites, la fiscalité, le pouvoir d’achat et la compétitivité. Friedrich Merz a présenté ce plan comme une réponse à une économie qui navigue entre récession et stagnation depuis plusieurs mois. Le chancelier a appelé les Allemands à soutenir ces transformations structurelles, affirmant que son gouvernement fera tout pour sortir le pays de sa faiblesse de croissance.

Baisses d’impôts et fermeté commerciale

Les mesures annoncées incluent une baisse des impôts ciblée sur les classes moyennes et populaires, ainsi qu’une politique commerciale plus ferme à l’égard de la Chine. Ce train de réformes s’inscrit dans un contexte politique tendu, avec une extrême droite en plein essor qui met la pression sur l’exécutif. L’accueil des milieux économiques reste cependant mitigé face à ce programme d’ampleur.

Friedrich Merz mise sur ce compromis trouvé au sein de la coalition pour redynamiser la première économie européenne. Le chancelier espère que ces réformes permettront de restaurer la compétitivité allemande sur la scène internationale et de répondre aux inquiétudes croissantes des citoyens face à l’atonie économique. La mise en œuvre de ces mesures constituera un test majeur pour le gouvernement dans les mois à venir.